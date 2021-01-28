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Arçelik En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi'nde yer aldı

Arçelik, Kanada merkezli sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights’ın 2005 yılından itibaren yayınlamaya başladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçildiğini ve listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi olduğunu duyurdu

100 şirket arasındaki tek Türk oldu
HABERTURK.COM

Sürdürülebilirlik alanında çalışmalarına devam eden Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Corporate Knights’ın 2005’ten beri yayınladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde 34'üncü sırada yer alan şirketin, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçilirken, bugüne kadar listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi olduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alan, Corporate Knights’ın 2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin (Enviromental, Social, Governance-ESG) kapsamında 25 farklı performans kriteri ile değerlendiriliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi gibi global bir endeksleme modeli ile oluşturulan listede kurumlar, çevre yönetimi, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi ve finansa kadar farklı alt başlıklarda derecelendiriliyor.

Kendi karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olan Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2'inci kez Dayanıklı Ev Ürünleri kategorisinde "Sektör Lideri" seçildi. Arçelik'in 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri, Paris Anlaşması'nın “2 ° C'nin çok altında” hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylandı.

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