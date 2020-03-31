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1.000'er TL nakdi destek ile ilgili detaylar açıklandı

2 milyon 111 haneye 1.000'er TL nakdi destek ile ilgili detaylar açıklandı. Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım gibi düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde 2 ve 7 olanlar 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde 4 ve 9 olanlar 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

1.000'er TL nakdi destek
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL nakdi destek ile ilgili detaylar açıklandı. Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı gibi düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde 2 ve 7 olanlar 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde 4 ve 9 olanlar 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

Ödeme Tarihleri
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.''

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