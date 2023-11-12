1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

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BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Peki, 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...