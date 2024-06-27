103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
Kırıkkale'de, 103 farklı 'hırsızlık' suçundan hakkında, 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
103 AYRI HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ
DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda 103 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan ve 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. adlı kadın yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.