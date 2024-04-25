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        Haberler Gündem 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi: 2024 ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün?

        108. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi: 2024 ÖGG sınavı ne zaman?

        108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu için toplamda 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. İşte 2024 Özel Güvenlik Sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:04
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        Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulacak. Her sorunun değeri bir puan olacak. Değerlendirme ise 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılım gösterecek adaylar, 108. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, ": 2024 ÖGG sınavı ne zaman?" İşte ÖGG sınavı tarihi...

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınava dair soru ve cevaplar 30 Nisan'da adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar da 17 Mayıs günü açıklanacak.

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        ÖZEL GÜVENLİK SINAV UYGULAMASI

        Güvenlik sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.

        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak.

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