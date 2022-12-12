Reyting sonuçları 11 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası maçı nedeniyle yayınlanan Teşkilat yeni bölüm bu hafta izleyicisiyle buluştu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Açıklanmasının ardından 11 Aralık reyting sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.