        Haberler Dünya 11 Filistinli yaralandı | Dış Haberler

        11 Filistinli yaralandı

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaralandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 18:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:41
        11 Filistinli yaralandı
        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaralandı.

        Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin merkezindeki Samir bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

        Aynı kaynaklar saldırıda yaralanan 11 Filistinlinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

        Görgü tanıkları, Samir bölgesinde toplanan Filistinlilerin bulunduğu bölgeye bir top mermisi düştüğünü söyledi.

        İsrail Ordu Radyosuna konuşan güvenlik biriminden bir kaynak, olayın bir hava saldırısı değil, hedefinden sapan bir top mermisinin bölgeye isabet etmesi sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

        Hava saldırısı düzenlemediklerini savunan kaynak, İsrail ordusunun bölgede bir yıkım gerçekleştirdiği sırada top mermisinin büyük ölçüde hedefinden şaştığını ve Gazze kent merkezine isabet ettiğini ifade etti.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

