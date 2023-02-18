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Haberler Gündem 11 gün sonra kurtarılan 'Bircan' isimli inek hayatını kaybetti -Öne çıkan haberler
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11 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtarılan 'Bircan' isimli inek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da göçük altında kalan Birgül Tuncay'ın 'Bircan' ismini verdiği inek için herkes seferber olmuştu. 11 gün sonra enkazdan kurtarılan 'Bircan'ın öldüğü açıklandı.

11 gün sonra kurtarılan 'Bircan' isimli inek hayatını kaybetti -Öne çıkan haberler
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da, merkeze bağlı Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül Tuncay, ineği Bircan'ı her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyerek hayatta tutmuştu.

Birgül Tuncay'ın durumunun duyurulmasının ardından bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ineği kurtarmıştı.

BAKAN KİRİŞÇİ KURTARILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından, deprem bölgesi Adıyaman'da yetiştiricilik yapan Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Bircan hakkında açıklama yapmıştı.

Kirişci, paylaşımında, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Bircan'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler" ifadesini kullanmıştı.

Göçük altında kalan 2 ineği ve keçileri ölen, 'Bircan' isimli ineğinin kurtulmasına sevinen Tuncay, gözyaşları içerisinde "Bircan'ım kurtuldu, hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerim kurtulsa daha da mutlu olacaktım. Onlar kurtulmadı" demişti.

MEYAKO DERNEĞİ ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını karşılayan bir dernek olan Melekler Yaşam Köyü Derneği'nin (MEYAKO) resmi hesabından yapılan açıklamada 'Bircan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Paylaşımda Bircan'ın ölümüne dair rapor da paylaşıldı.

Açıklamada "Üzülerek bildiriyoruzki Bircan’ımızı kaybettik. Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül teyzemizin ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan Bircan 11 gün boyunca mücadelesini hiç bırakmadı. Kurtardığımızda; ilk muayene sonucuna göre boynunda ve sırtında kırıklar vardı. Otopsi sonucunda 4.5 aylık gebe olduğu belirlenerek uterus morarmalarından yavru ölümünün annenin ölümünden önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yavru anneyi zehirlemiştir.
Çok üzgünüz…" denildi.

Dernek, Bircan adlı ineğin sahibi Birgül Tuncay'ın üzüntüsünü bir nebze azaltmak için yardım için arayışlara başladıklarını da ifade etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı ve MEYAKO'nun Instagram hesabından servis edilmiştir.

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