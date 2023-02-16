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HABERTURK.COM / İHA

Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor.

ALTI AHIR OLAN EVLERİ YIKILDI İHA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.

BİR İNEĞİ ENKAZDA SIKIŞTI Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak öldü. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.

ENKAZA GİRİP SU VE YİYECEK VERİYOR Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.