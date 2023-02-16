207 saat sonra enkazdan çıktı! O yemeği istedi!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
AA'da yer alan habere göre Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Berat Yücel'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
KURTARMA EKİPLERİ ZİYARET ETTİ
AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yaralı kurtardıkları Yücel'i tedavi gördüğü hastanedeki odasında ziyaret etti.
"BERAT BİZDEN NE İSTİYORSUN"
Berat ile sohbet eden ekip arkadaşlarından biri, "Berat sen bizim umudumuz oldun, bize en güzel sevgililer günü hediyesi oldun. Bizden ne istiyorsun" diye sordu.
"KURU FASULYE"
Mutluluğunu dile getiren Berat da kuru fasulye istediğini iletti.
YORUMLAR