KAMU PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirler. Yayınlanan ilana göre başvurular 11 Kasım'da başladı.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırıllmak üzere; toplam 8 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayilmayacak şekilde yaralanan (tmy) işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Başvurular 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar illeri için 3 beden işçisi alınacak. Öğrenim durumu önlisans olarak belirlendi.