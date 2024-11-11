11 Kasım 2024 kamu personel alım ilanları! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
11 Kasım 2024 kamu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türk Akreditasyon Kurumu kamu personel alımı başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte kamu personel alımı başvuru detayları
İş arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan 11 Kasım 2024 kamu personel alım ilanları yayınlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler kamu personel alımına başvurunun nasıl yapıldığını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
KAMU PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirler. Yayınlanan ilana göre başvurular 11 Kasım'da başladı.
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
Süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırıllmak üzere; toplam 8 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayilmayacak şekilde yaralanan (tmy) işçi alınacaktır.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 11/11/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
Başvurular 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar illeri için 3 beden işçisi alınacak. Öğrenim durumu önlisans olarak belirlendi.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
Pozisyonlar Düz işçi statüsünde olup Adana, Hatay, Osmaniye ilinde ikamet şartı aranacak.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
Mersin, Kahramanmaraş illerinde ikamet şartı aranan Karayolları işçi alımı için öğrenim durumu lise ve dengi olması gerekiyor.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Öğretim üyesi ilanı için başvurular 11-25 kasım arasında yapılacak.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup adayların; başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe(https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112), e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesini https://ilan.yyu.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI
2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİESİ
Üniversite bünyesinde 35 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 11-25 Kasım olarak belirlendi.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 11-25 Kasım olarak belirlendi.
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Başvurular 11-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.
TÜRK AKREDİTASYIN KURUMU
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 12 (on iki) Akreditasyon Uzman Yardımcısı pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1/a sigortalılık statüsünde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak. Başvurular 11 Kasım itibariyle başladı.