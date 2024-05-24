Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 11 Kasım Hangi Burç? 11 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        11 Kasım Hangi Burç? 11 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        Doğduğumuz anda gezegenlerin konumu ve yıldızların hareketleri yaşamlarımızda belirleyicidir. 11 Kasım için bu tutku, cesaret, liderlik ve sahiplenme üzerine kuruludur. Peki, 11 Kasım hangi burç? İşte 11 Kasım burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 Kasım Hangi Burç?
        ABONE OL
        ABONE OL

        11 Kasım doğumlular su elementinin tüm duygusal zekasını taşır. Onlar yaratıcı, yenilikçi ve kararlı yapılarıyla dikkatleri üzerine çekerler. 11 Kasım doğumlular etkisi altında oldukları burcun tüm özelliklerini farkında olmasalar da yaşamlarında hissederler. Biz de bu yazımızda 11 Kasım hangi burç, özellikleri neler, kadın ve erkek 11 Kasım burcu yorumu ve daha fazlasının yanıtlarını araştırdık.

        11 Kasım Hangi Burç?

        11 Kasım burcu ne sorusuna akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu burçlar kuşağındaki yoğun hislerin, derinliğin ve analitik bir zekanın burcudur. Değişim ve yenilenmenin sembolü Mars ve Plüton tarafından yönetilen akrep burçları bu gezegenlerin tüm etkisini de taşır. Güneş burcunun yanında bir de 11 Kasım yükseleni nedir sorusu akılları kurcalamaktadır. Astroloji ile ilgilenenler bilirler ki yükselen burç dışa dönüklük, dışa yansıtma ile ilgilenir. Bu sebeple doğum saati ve doğum yeri 11 Kasım yükselenini belirleyecek olan iki önemli unsur olarak karşımıza çıkar.

        11 Kasım Burcu Özellikleri

        Akrep burçlarının yaşamlarında sezgi ve tutku ön plandadır. Duygusal zekası yüksek olan akrep bireyleri kendinden emin yani özgüveni yüksek kişilerdir. Su grubu olmasından kaynaklı zaman zaman eleştiriler karşısında incinebilse de çoğu zaman bunlarla baş edebilmektedir. Şimdi daha özele inerek 11 Kasım burcu kadını özelliklerini inceleyelim:

        • Akrep kadını iradeli duruşuyla aldığı kararların sonuna kadar arkasında durur.
        • Bir akrep kadını cazibenin doğal merkezidir. Doğuştan gelen gizemlilik haliyle karşı taraf için merak uyandırır.
        • Akrep kadını yaşam karşısında hayalperest değildir. O son derece gerçekçi planlar yapar ve uygular.
        • Akrep kadını aşk hayatında tutkulu ve romantiktir. Ne istediğini ve ne istemediğini bilir.
        • Hırslı yapısıyla akrep kadını iş hayatında başarıyı yakalar. Lider ruhlu kişiliği ile son derece karmaşık olayları bile çözümleyebilir.
        • Stratejik düşünce akrep kadının bakış açısını net olarak ortaya koyar.
        • Bir akrep kadını ile birlikte iseniz ona hiçbir zaman ve hiçbir koşul altında yalan söylenmeyeceğini bilmelisiniz. O yoğun hisleriyle bunu kısa zamanda anlayacaktır.

        Şimdi 11 Kasım burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

        • Akrep erkeği güvenilir kişilerdir. Bir akrep erkeğinin yaşamında sadakat ve dürüstlük en önemli unsurlar arasındadır.
        • Detaycı ve meraklı olan akrep erkeği farklı ilgi alanlarına sahip olabilir.
        • Akrep erkeği için dünya sadece siyah ya da beyazdan ibarettir. Gri bölgeleri yoktur.
        • Akrep erkeği zaman zaman kıskanç olarak itham edilebilir. Sahiplenici doğası böyle anlaşılmalara neden olabilmektedir.
        • Akrep erkeği partnerine karşı güçlü bir bağlılık hisseder. Derin duygular akrep erkeğinin doğasında vardır.
        • Akrep erkeği çalışkandır ve planlı hareket etmeyi sever.
        • İş yaşamında akrep erkekleri genelde yönetici pozisyonlarda görev almaya yatkındırlar.
        • Akrep erkeği ile birlikteyseniz onun dünyasını anlamaya çalışın, ona izin verin. Sonrasında o sizi mutlu etmek için her şeyi yapacaktır.

        11 Kasım Burcu Yorumu

        11 Kasım doğumlu akrepler her şeyi tutku ile yapar. Onlar için girişilen her iş sevgi ve yoğun bir uğraşla nihayetine erdirilmelidir. Sevdiğine sonuna kadar bağlı olan 11 Kasım doğumlu akrepler için karşılıklı güven ilişkisi çok önemlidir. İş dünyasının başarılı yöneticileri olan akrepler özgün ve yaratıcı projeler geliştirme konusunda başarılıdırlar.

        11 Kasım'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        11 Kasım tarihinde doğan Türk ünlüler ve futbolcular şunlardır:

        • Sıddık Sami Onar
        • İpek Tuzcuoğlu
        • Altan Erbulak
        • Sarp Apak
        • Kemal Sunal

        11 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        11 Kasım tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise şunlardır:

        • Alicia Ostriker
        • Daniel Ortega
        • Jigme Singye Wangchuck
        • Calista Flockhart
        • Static Major
        • David Depetris
        12 Kasım Hangi Burç?
        12 Kasım Hangi Burç?
        12 Ekim Hangi Burç?
        12 Ekim Hangi Burç?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı