Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 11 Şubat Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da kesinti saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        Kesinti yaşanacak ilçeler açıklandı! 11 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Bu kapsamda; elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 11 Şubat Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 23:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 11 Şubat Çarşamba günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi detayları...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı