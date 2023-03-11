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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

Hatay'n Antakya ilçesindeki 110 yıllık Antakya Lisesi´nin büyük bir bölümü, depremlerde yıkıldı. Depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybeden 2009 yılı Antakya Lisesi mezunu 32 yaşındaki Cemil Parlak, "Annem de bu liseden 1986´da mezun olmuş. Anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz mahvoldu. Okulumu böyle görünce içim yanıyor" dedi.

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay´ın Antakya ilçesinde yüzyılı aşkındır ayakta duran binalar da yıkıldı.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Bu binalardan biri de Cumhuriyet Caddesi´ndeki 110 yıllık Antakya Lisesi oldu.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Daha önce birçok kez restore edilen, afetin yaşandığı güne kadar eğitimin devam ettiği binanın büyük bir bölümü, depremde yıkıldı.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Okulun avlusunda sağlam kalan Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün büstü ise görenleri duygulandırdı.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    "OKULUMUN BÖYLE GÖRÜNCE İÇİM YANIYOR"

    2005- 2009 yılları arasında Antakya Lisesi´nde eğitim gördüğünü belirten Cemil Parlak, depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybettiğini söyledi.
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Antakya halkı olarak tarif edilemez acılar yaşadıklarını söyleyen Parlak, "Annem de bu liseden 1986´da mezun olmuş. Anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz mahvoldu.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Okulumu böyle görünce içim yanıyor. Okul arkadaşlarımdan da ölenler oldu.

     

     
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

    Müdür yardımcımızı da depremde kaybettik. Acımız büyük" dedi.
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı
  • 110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

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