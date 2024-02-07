12-18 Şubat haftası AKM sanatla dolu

AMADEUS

13 ŞUBAT- 20:30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’in eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ 13 Şubat Salı günü AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneye taşınacak. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden ‘Amadeus’un başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.

DOSTANE- İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU

13 ŞUBAT- 20:00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Folk Müzik Topluluğunda 1993 yılından beri görev yapan değerli solistler, Sevingül Bahadır ve Cihan Okan’ın ‘Dostane’ konseri 13 Şubat Salı günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda müzikseverler ile buluşuyor.

DON GIOVANNI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

14 ŞUBAT- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği ‘Don Giovanni’ operası, 14 Şubat tarihinde AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı, insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğan eseri Aytaç Manizade sahneye koydu. İDOB Orkestrasını ise İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

SEVDA TÜRKÜLERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

14 ŞUBAT- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Sevgililer Gününe özel sevda ve aşka dair türküler konseri, 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda müzikseverlerle buluşuyor. Şef Uğur Kaya yönetimindeki konserde Gökhan Temur, Mustafa Gökay Ferah, Orçun Bora Kurtoğlu, Çimen Yalçın, Sultan Kapanoğlu, Sibel Beğde yer alacak.

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AŞK OLSUN VIVALDI BACH İSTANBUL’DA

15 ŞUBAT- 20.30- AKM TİYATRO SALONU

Moskovalı Ensemble Questa Musica ve keman virtüözü Leonid Zelezny, ‘Vivaldi 4 Mevsimi’nin en enerjik ve güncel icrasını 15 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek olan ‘Aşk Olsun Vivaldi’ konserinde müzikseverler için seslendirecek.

SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

16 ŞUBAT- 20:00 -TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Şef Tolga Taviş yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 16 Şubat’ta Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek Sevgililer Günü konserinde, Frank Sinatra’dan George Gershwin’e, Sergio Mendes’ten Duke Ellington’a birçok sanatçının aşka adanmış unutulmaz eserlerini seslendirecek. Eserler, çok sesli düzenlemeleriyle Ece Göksu (vokal & piyano), Eylül Biçer (gitar), Volkan Topakoğlu (kontrbas), Berke Özgümüş (davul) ve Ercüment Orkut’un (piyano) tarafından yorumlanacak.

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YÜZÜNDE YÜZLER- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

16 ŞUBAT- 20.00 ve 17 ŞUBAT- 20:00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu ‘Yüzünde Yüzler’ oyunu, 16-17 Şubat 2024 günleri saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir ulusun; milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesiti sahneye taşınacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik bir kadronun görev aldığı ‘Yüzünde Yüzler’in rejisi Zafer Kayaokay’a ait.

MELİN MOLLA İLE ROMANTİK YOLCULUK- KAHVE KONSERLERİ

17 ŞUBAT- 11:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Klasikleşen Kahve Konserlerinin 17 Şubat programında, romantik döneminin tüm aşamalarını kapsayan bestecilerin en sevilen eserlerinin yanı sıra, Sergey Rachmaninov'un 150. doğum günü sebebiyle ‘Etudes Tableaux’ albümünden üç parça Melin Molla tarafından icra edilecek.

MAHUR KAR- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

18 ŞUBAT- 11:30- AKM TİYATRO SALONU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonunda gerçekleştireceği konserin ilk bölümünde, 14’üncü yüzyılda Abdülkadir Meragî tarafından bestelenmiş ‘Mâhur Kâr’ı ve klasik dönemin büyük bestekârları Kırım Hanı Gazi Giray, Eyyubî Ebubekir Ağa, İsmail Dede Efendi ve Dellâlzade İsmail Efendi tarafından bestelenmiş seçkin eserler seslendirilecek. İkinci bölümde konserin ilk solisti Taha Aras, neoklasik dönem bestekârları Mustafa Sunar, Rahmi Bey ve Vali Ahmet Mithat Bey’in Kürdîlihicazkâr eserlerini seslendirecek. Solist Filiz Oral ise Şekerci Cemil Bey, Udî Hrant ve Şemseddin Ziya Bey’in Hicaz makamından neoklasik dönem eserleriyle dinleyici huzuruna çıkacak. Mehmet Güntekin’in yönetimindeki konser, koronun seslendireceği Hüseynî eserlerle son bulacak.