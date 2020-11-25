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12 bin sağlık personeli alımı başvurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı'nın duyurusunun ardından sağlık personelleri, branş dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi detayları merak etmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

12 bin sağlık personeli alımı başvurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak. Buna göre başvuru süreçleri ÖSYM üzerinden yürüyecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili branş dağılımı belli olmasına rağmen başvuru kılavuzu ve başvuru şartları henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal çalışmacı, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü ve ÖSYM internet sitesi adreslerinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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