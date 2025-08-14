Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'da EuroBasket mesaisi sürüyor! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'da EuroBasket mesaisi sürüyor!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda EuroBasket 2025 hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:18
        12 Dev Adam'da EuroBasket mesaisi sürüyor!
        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Arena'da düzenlenecek THY DBB Süper Kupa'da mücadele edecek. Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Sırbistan ve Çekya'nın da yer alacağı dörtlü turnuvada, ilk maçlarını kazanan takımlar 16 Ağustos Cumartesi günü final, kaybedenler üçüncülük müsabakasına çıkacak.

        Turnuvanın programı şöyle:

        Yarın:

        19.00 Almanya-Türkiye

        21.45 Sırbistan-Çekya

        16 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Üçüncülük maçı

        21.45 Final

