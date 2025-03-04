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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli olacak - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli olacak

        FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi, 27 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:02
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        12 Dev Adam'ın rakipleri belli olacak
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        A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Mart Perşembe günü yapılacak.

        Letonya'ın başkenti Riga'da organize edilecek kura çekimi TSİ 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlıların da mücadele edeceği organizasyona toplam 24 ülke katılacak.

        Avrupa Şampiyonası'nın grup aşaması, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

        Letonya'da gerçekleşecek kura çekimi FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kuranın ardından 24 takım, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

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        Kura çekimi öncesi takımların torbalara dağılımı şöyle:

        1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

        2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

        3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

        4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

        5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

        6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

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