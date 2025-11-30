Habertürk
        12 Dev Adam'ın İsviçre kadrosu belli oldu!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:30
        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlıların saat 19.00'da Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:

        Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

