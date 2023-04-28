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Haberler Yaşam Astroloji 12 Mart Hangi Burç? 12 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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12 Mart hangi burç? 12 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar, antik dönemlerden günümüze kadar gelen bir inanışa göre doğum anındaki gökyüzündeki konumlarına bağlı olarak insanların kişilik, davranış ve kaderleri hakkında ipuçları verdiğine inanılan sembolik astrolojik gruplardır. Her bir burcun farklı özellikleri, elementleri, yönetici gezegenleri ve diğer astrolojik faktörleri bulunur.

12 Mart Hangi Burç? 12 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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12 Mart burcu özelliklerine göre bu tarih Balık burcunu temsil eder. Balık olan kişiler hayal güçlerini kullanarak yeni fikirler üretmekten hoşlanırlar ve çoğu zaman ilham kaynaklarından yararlanırlar. Fakat bu insanlar aynı zamanda güçlü bir sezgiye sahiptirler ve bu nedenle karar vermeden önce içgüdülerine güvenirler. Bazıları hızlı bir şekilde karar alırken diğerleri kararsız kalabilirler. 12 Mart burçları genellikle duygusal olarak derindir ve diğer insanlarla ilişki kurmakta iyidirler. Bazen kendi duygusal sınırlarını belirlemekte zorlanabilirler.

12 Mart Burcu Erkeği

12 Mart burcu erkeği, yaratıcı faaliyetlere ilgi duyabilir ve sanat, müzik veya yazma gibi alanlarda yetenekli olabilir. Ek olarak bu insanlar duygusal olarak derindir ve diğer insanlarla ilişki kurmaktan keyif alırlar. Ancak bazen kendi duygusal sınırlarını belirlemekte zorlanabilirler ve başkalarının problemlerini kendi problemleri olarak alabilirler.

12 Mart Burcu Kadını

12 Mart burcu kadını, güçlü bir sezgiye sahiptir ve içgüdülerine güvenir. Karar vermeden önce genellikle uzun uzun düşünürler ve hayal güçlerini kullanarak yeni fikirler üretirler. Fakatb bazen gerçek dünya ile bağlantılarını kaybedebilirler ve karar vermek konusunda zorluk yaşayabilirler. 12 Mart burcu kadınları genellikle sevecen, duyarlı ve yardımseverdir ve başkalarına yardım etmekten keyif alırlar.

12 Mart Yükseleni Nedir?

12 Mart burcu yorumuna göre yükselen burcu; doğum saati, doğum yeri ve diğer doğum bilgilerine bağlı olarak değişebilir. Astrolojiye göre yükselen burç kişinin kişiliği ve dış dünyaya nasıl göründüğü ile ilgili ipuçları verir. Fakat sadece tarih bilgisi ile yükselen burç hesaplanamaz. Bu nedenle doğum bilgilerine göre hesaplanan yükselen burç için bir astroloğa danışmanız önerilir. Ancak 12 Mart tarihlerinde doğanlar, Balık burcunun artık sonlarına doğru denk gelmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin yükselen burcu, Balık burcu özelliklerine sahip olabilir. Yükselen burcu Balık olan kişiler genellikle duyarlı, romantik, yaratıcı ve sezgisel özelliklere sahiptirler. 12 Mart tarihin saatlerine göre yükselen burçları ise şu şekildedir:

  • 00.00 - 00.30 Akrep

  • 00.00 - 02.30 Yay

  • 03.00 - 04.30 Oğlak

  • 05.00 - 05.30 Kova

  • 06.00 - 06.30 Balık

  • 07.00 - 07.30 Koç

  • 08.00 - 08.30 Boğa

  • 09.00 - 10.30 İkizler

  • 11.00 - 12.30 Yengeç

  • 13.00 - 15.30 Aslan

  • 16.00 - 18.30 Başak

  • 19.00 - 21.30 Terazi

  • 22.00 - 23.30 Akrep

12 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

12 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • Ferdi Eğilmez

  • Binnaz Uslu

  • Beyazıt Öztürk

  • Ogün Şanlısoy

  • Nebile Teker

  • Bihter Özdemir

12 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

12 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde listelenmiştir:

  • Liza Minnelli

  • Ratko Mladiç

  • Andreas Köpke

  • Armand Deumi Tchani

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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