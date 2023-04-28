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12 Mart burcu özelliklerine göre bu tarih Balık burcunu temsil eder. Balık olan kişiler hayal güçlerini kullanarak yeni fikirler üretmekten hoşlanırlar ve çoğu zaman ilham kaynaklarından yararlanırlar. Fakat bu insanlar aynı zamanda güçlü bir sezgiye sahiptirler ve bu nedenle karar vermeden önce içgüdülerine güvenirler. Bazıları hızlı bir şekilde karar alırken diğerleri kararsız kalabilirler. 12 Mart burçları genellikle duygusal olarak derindir ve diğer insanlarla ilişki kurmakta iyidirler. Bazen kendi duygusal sınırlarını belirlemekte zorlanabilirler.

12 Mart Burcu Erkeği

12 Mart burcu erkeği, yaratıcı faaliyetlere ilgi duyabilir ve sanat, müzik veya yazma gibi alanlarda yetenekli olabilir. Ek olarak bu insanlar duygusal olarak derindir ve diğer insanlarla ilişki kurmaktan keyif alırlar. Ancak bazen kendi duygusal sınırlarını belirlemekte zorlanabilirler ve başkalarının problemlerini kendi problemleri olarak alabilirler.

12 Mart Burcu Kadını

12 Mart burcu kadını, güçlü bir sezgiye sahiptir ve içgüdülerine güvenir. Karar vermeden önce genellikle uzun uzun düşünürler ve hayal güçlerini kullanarak yeni fikirler üretirler. Fakatb bazen gerçek dünya ile bağlantılarını kaybedebilirler ve karar vermek konusunda zorluk yaşayabilirler. 12 Mart burcu kadınları genellikle sevecen, duyarlı ve yardımseverdir ve başkalarına yardım etmekten keyif alırlar.

12 Mart Yükseleni Nedir?

12 Mart burcu yorumuna göre yükselen burcu; doğum saati, doğum yeri ve diğer doğum bilgilerine bağlı olarak değişebilir. Astrolojiye göre yükselen burç kişinin kişiliği ve dış dünyaya nasıl göründüğü ile ilgili ipuçları verir. Fakat sadece tarih bilgisi ile yükselen burç hesaplanamaz. Bu nedenle doğum bilgilerine göre hesaplanan yükselen burç için bir astroloğa danışmanız önerilir. Ancak 12 Mart tarihlerinde doğanlar, Balık burcunun artık sonlarına doğru denk gelmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin yükselen burcu, Balık burcu özelliklerine sahip olabilir. Yükselen burcu Balık olan kişiler genellikle duyarlı, romantik, yaratıcı ve sezgisel özelliklere sahiptirler. 12 Mart tarihin saatlerine göre yükselen burçları ise şu şekildedir:

00.00 - 00.30 Akrep

00.00 - 02.30 Yay

03.00 - 04.30 Oğlak

05.00 - 05.30 Kova

06.00 - 06.30 Balık

07.00 - 07.30 Koç

08.00 - 08.30 Boğa

09.00 - 10.30 İkizler

11.00 - 12.30 Yengeç

13.00 - 15.30 Aslan

16.00 - 18.30 Başak

19.00 - 21.30 Terazi

22.00 - 23.30 Akrep

12 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

12 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Ferdi Eğilmez

Binnaz Uslu

Beyazıt Öztürk

Ogün Şanlısoy

Nebile Teker

Bihter Özdemir

12 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

12 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde listelenmiştir:

Liza Minnelli

Ratko Mladiç

Andreas Köpke

Armand Deumi Tchani

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