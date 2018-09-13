Silverline Ankastre
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

12 milyon haneye giren Silverline Ankastre 500 milyon TL hedefe koşuyor

Bugün dünyada 12 milyon haneye giren Silverline 500 milyon TL hedefe koşuyor. Yeni teknolojiler ve katma değerli inovatif ürünlerle, dünya pazarında rekabetini her geçen gün yükseltiyor

13.09.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Silverline Ankastre, uluslararası akreditasyona sahip AR-GE merkezinde teknolojik, güvenilir, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünler geliştiriyor. Tüm süreçlerinde dijital dönüşümü önceliklendiren marka yeni ürünleri ile en iyilerle yarışıyor. Yeni geliştirdiği akıllı davlumbazı Vision HI ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Ev Elektroniği Fuarı İFA 2018’de ilgi odağı haline gelen marka, dünya markalarının yakın markajında… Silverline APP sayesinde telefon veya tabletle uzaktan kumanda edilen, tv ekranı görüntüsüne sahip davlumbaz, yemek yaparken müzik çalabiliyor, yemek tarifleri videolarını ekranından izletebiliyor. Dünyada ilk olma özelliğine sahip olan Vision HI akıllı teknolojilerde yeni bir akım yaratıyor. Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Üretim gücümüzle yeni teknolojilere hızlı adaptasyon sağlıyor, teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında takipçi değil yenilikçi ve geliştirici çizgimizle lider projeler üretiyoruz. Biz marka olarak sadece kendi sektörümüzdeki gelişmeleri değil teknolojinin gelişimi ile kendini yeni döneme adapte eden tüm sektörleri takip ediyoruz. Değişen ekonomik koşullarla rekabet edebilme stratejimiz; katma değeri yüksek teknolojiler üreterek yeni pazarlara girmek, girdiğimiz pazar dinamiklerini iyi okuyarak üretim gücümüzü bu pazarlara entegre etmek şeklinde.” diyor.



Son dönemde IOT alanında yaptığı atılım ve yeniliklerle Türkiye ve dünyada konuşulan markalar arasına giren yerli gücümüz Silverline Ankastre’nin elde ettiği tüm başarıların altında güçlü üretim alt yapısının yanı sıra AR-GE’ye yaptığı yatırımlar yatıyor. Amasya’da 103 bin m² alan kurulu üretim merkezinde, 45 araştırmacı ve teknisyeni istihdam eden Ar-Ge Merkezi, modern yazılım, laboratuvar ve  prototip  altyapısı ile global ölçekte rekabet edebilir  inovatif  ürünler geliştiriyor. Uluslararası standartlara uygun, güvenilir, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünler geliştiren merkez, günümüzde teknolojinin getirdiği kullanıcı dostu fonksiyonları ürünlerine entegre ederek 70’in üzerinde ülkede kullanıcılarına ‘Silverline Akıllı Mutfak Teknolojisini’ deneyimletiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli davlumbaz laboratuvarı, Türkiye’de davlumbaz performans testleri kapsamında akredite olan tek laboratuar olma özelliği taşıyor. Marka ayrıca tasarım ve teknolojisinde yarattığı farklılığı yıllardır dünyanın en saygın ödül kuruluşlarından aldığı ödüler ile tescilliyor. 2009 yılından bu yana katıldığı tüm yarışmalardan tasarım ve fonksiyonellik alanında ödüllerle dönen Silverline, bugüne kadar 119 uluslararası ödülün de sahibi oldu.

70’i aşkın ülke, 50 farklı ürün, 800 uyarlama…

Silverline hedef pazarlardaki trendleri, dinamikleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyor ve pazarlardaki beklentiye göre özel tasarımlar üretiyor. 70’i aşkın ülkeye yılda 800 farklı uyarlama gerçekleştiren Silverline AR-GE Merkezi, ayrıca yılda 50 yeni ürün geliştirerek satışa sunuyor. Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Bizim için en değerli yatırımlar AR-GE merkezine yönelik yaptığımız yatırımlar. Hedef pazarlardaki trendleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz ve beklentileri karşılayabilmek için sürekli AR-GE’ye yatırım yapıyoruz. Türkiye de Ar-Ge yatırımı yapan ilk 250 şirket arasındayız. Kuruluşumuzdan bu yana yerel kalmak değil ‘dünyalı olmak’ felsefesiyle ilerledik ve bugün 70’i aşkın ülkede ürünlerimiz kullanıcısıyla buluşuyor. Özellikle Avrupa’da sağladığımız başarıyı yeni pazarlara yönelterek, gelişmekte olan pazarlarda markalaşma yatırımları yaparak ihracat ağımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. İtalya’da açtığımız temsilcilik ile Avrupa’daki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl ki rotamıza gelişmekte olan pazar Afrika’yı aldık. Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler dâhil   farklı pazarlarda varlık göstermemiz, pazar çeşitliliği bizim için ciddi bir avantaj. Değişen ekonomik koşullarla rekabet edebilme stratejimiz; katma değeri yüksek teknolojiler üreterek yeni pazarlara girmek, girdiğimiz pazar dinamiklerini iyi okuyarak üretim gücümüzü bu pazarlara entegre etmek şeklinde. Üretim gücümüzle yeni teknolojilere hızlı adaptasyon sağlıyor, teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında takipçi değil yenilikçi ve geliştirici çizgimizle lider projeler üretiyoruz. Biz marka olarak sadece kendi sektörümüzdeki gelişmeleri değil teknolojinin gelişimi ile kendini yeni döneme adapte eden tüm sektörleri takip ediyoruz. Kendi ürünlerimizi, teknoloji üreten farklı ürünlere adapte etmeyi başarıyoruz” diyor.

2020’de 100 ülkeye ihracat…

İnovasyon, teknoloji ve tasarım odaklı üretimi ile Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 davlumbaz üreticisi arasında bulunan Silverline Ankastre, dünyada markalaşarak büyümeyi hedefliyor. Almanya, Danimarka, Ürdün, Fas, Tunus, Azerbaycan ve Gürcistan’da pazarlarında ortalama yüzde 10 paya sahip marka, teknoloji ve tasarım devi Almanya davlumbaz pazarında ilk 3’te yer alıyor. Yeni Pazar, yeni müşteri hedefi ile ilerleyen markanın rotasında İngiltere, ABD, Afrika, Asya var. Geçtiğimiz yılı 40 milyon $ ihracat cirosu ile kapatan marka, 2018 yılı sonunda ihracatta 43 milyon $ ihracat cirosu hedefliyor. Silverline, 2020 yılına kadar ihracatta 100 ülkeye ulaşmayı planlıyor.

500 milyon TL hedefe koşuyor…

Geçtiğimiz yıl Türkiye ankastre pazarında, 2.8 milyon adet ankastre ürün satışıyla pazar yüzde 15 büyüdü. Beyaz eşya pazarında bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti. Bu yıl yaşanan döviz kurlarındaki artış, inşaat sektöründe yaşanan daralma pazarı olumsuz etkilerken yıl sonu tahminlerinde pazarda daralma bekleniyor. 2017 yılını 370 milyon TL ciro ve yüzde 19 iç piyasa pazar büyümesi ile kapatan Silverline Ankastre, ihracatta yaptığı atılımlarla bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 26 büyüme kaydederek 285 milyon TL ciroya ulaştı. Marka, 2018 yılını 500 milyon TL ciro, 1.5 milyon adet toplam satış ile kapatmayı hedefliyor. Bugüne kadar 12 milyon adet satışa ulaşan marka Türkiye’de 6 milyon evde ürünleri ile yer alıyor. Silverline’nin 2020 hedefi ise Türkiye’nin en büyük ilk 300 şirketi arasına girmek, 2 milyon adet ürün satışı, 100 ülkeye ihracat, ankastre ürünlerde yüzde 10 Pazar payı… Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Daralan pazarlar rekabeti arttırırken karlılığı düşürüyor. Bundan dolayı verimlilik çalışmaları, maliyetleri aşağıya çekmek, rekabetin içinde kalmak ve pazarda yer almak bu yılın en önemli gündemleri… Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda ankastre ürünlerin beyaz eşya içindeki payı yüzde 65 seviyelerinde. Türkiye’de ise bu oran henüz yüzde 30’larda… Türkiye henüz doymamış bir pazar… Üretici ve sanayici, ülke ve dünya dinamiklerini iyi okursa pazarda büyük bir fırsat var. Global düşünüp, yaşanan krizleri fırsata çevirmek mümkün…” diyor.

Üretimde Kadın İşgücünü yükseltiyor

Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefleyerek, verimliliği yükseltmeye yönelik yatırımlarına devam eden Silverline, insan gücüne de yatırım yapıyor. Marka bugün 1.000’i aşkın kişiye istihdam sağlarken özellikle kadın iş gücüne önem veriyor. Kadın iş gücünü artırmak ve üretimde kadın istihdamını yükseltmek amacıyla üretim merkezinin yer aldığı Amasya’da İşkur ile projeler geliştirerek, son 4 yılda kadın çalışan sayısını 205’e ulaştırdı. Yönetim kadrosuyla birlikte bugün toplam 335 kadın çalışan Silverline’de görev alıyor. Silverline’nin hedefi önümüzdeki beş yıllık süreçte kadın istihdamını yüzde 50 artırmak.

Dünyayı şaşırtan davlumbaz Vision Hi…

Mutfak dünyası için gelecek vizyonu çizen, bu alanda dünyanın en prestijli markalarıyla yarışan Silverline, yeni nesil akıllı davlumbaz Vision HI ile dünyada ilk olan bir ürüne imza attı. Silverline AR-GE Merkezi’nin uzun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Vision HI, geçtiğimiz günlerde Berlin’de düzenlenen Uluslararası Ev Elektroniği Fuarı IFA 2018’de dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçileri şaşırttı. Led bir ekran üzerinden tablet ve telefon aracılığı ile yönetilebilen davlumbaz, ocak ile senkronize çalışıyor. Sensörleri sayesinde mutfaktaki hava kalitesini ölçüyor, fanı aktive ederek ortamı havalandırıyor. Tüm bunları sesli komut ile (Alexa) yapabiliyor. Silverline App sayesinde ocak ve davlumbaz uzaktan kontrol edilebiliyor. Anlık bildirimler alınabiliyor, davlumbaza veya ocağa uzaktan bağlanıp anında müdahale edilebiliyor. Spotify üzerinden kişisel müzik listesinin çalınabildiği, içerisine yüklenen yemek videolarının izlenebildiği tamamen kişiselleşebilen davlumbaz geleceğin mutfak teknolojisini bugünden yaşatıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.