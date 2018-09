500 milyon TL hedefe koşuyor…

Silverline Ankastre, uluslararası akreditasyona sahip AR-GE merkezinde teknolojik, güvenilir, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünler geliştiriyor. Tüm süreçlerinde dijital dönüşümü önceliklendiren marka yeni ürünleri ile en iyilerle yarışıyor. Yeni geliştirdiği akıllı davlumbazı Vision HI ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Ev Elektroniği Fuarı İFA 2018’de ilgi odağı haline gelen marka, dünya markalarının yakın markajında… Silverline APP sayesinde telefon veya tabletle uzaktan kumanda edilen, tv ekranı görüntüsüne sahip davlumbaz, yemek yaparken müzik çalabiliyor, yemek tarifleri videolarını ekranından izletebiliyor. Dünyada ilk olma özelliğine sahip olan Vision HI akıllı teknolojilerde yeni bir akım yaratıyor. Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Üretim gücümüzle yeni teknolojilere hızlı adaptasyon sağlıyor, teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında takipçi değil yenilikçi ve geliştirici çizgimizle lider projeler üretiyoruz. Biz marka olarak sadece kendi sektörümüzdeki gelişmeleri değil teknolojinin gelişimi ile kendini yeni döneme adapte eden tüm sektörleri takip ediyoruz. Değişen ekonomik koşullarla rekabet edebilme stratejimiz; katma değeri yüksek teknolojiler üreterek yeni pazarlara girmek, girdiğimiz pazar dinamiklerini iyi okuyarak üretim gücümüzü bu pazarlara entegre etmek şeklinde.” diyor.

Son dönemde IOT alanında yaptığı atılım ve yeniliklerle Türkiye ve dünyada konuşulan markalar arasına giren yerli gücümüz Silverline Ankastre’nin elde ettiği tüm başarıların altında güçlü üretim alt yapısının yanı sıra AR-GE’ye yaptığı yatırımlar yatıyor. Amasya’da 103 bin m² alan kurulu üretim merkezinde, 45 araştırmacı ve teknisyeni istihdam eden Ar-Ge Merkezi, modern yazılım, laboratuvar ve prototip altyapısı ile global ölçekte rekabet edebilir inovatif ürünler geliştiriyor. Uluslararası standartlara uygun, güvenilir, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünler geliştiren merkez, günümüzde teknolojinin getirdiği kullanıcı dostu fonksiyonları ürünlerine entegre ederek 70’in üzerinde ülkede kullanıcılarına ‘Silverline Akıllı Mutfak Teknolojisini’ deneyimletiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli davlumbaz laboratuvarı, Türkiye’de davlumbaz performans testleri kapsamında akredite olan tek laboratuar olma özelliği taşıyor. Marka ayrıca tasarım ve teknolojisinde yarattığı farklılığı yıllardır dünyanın en saygın ödül kuruluşlarından aldığı ödüler ile tescilliyor. 2009 yılından bu yana katıldığı tüm yarışmalardan tasarım ve fonksiyonellik alanında ödüllerle dönen Silverline, bugüne kadar 119 uluslararası ödülün de sahibi oldu.Silverline hedef pazarlardaki trendleri, dinamikleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyor ve pazarlardaki beklentiye göre özel tasarımlar üretiyor. 70’i aşkın ülkeye yılda 800 farklı uyarlama gerçekleştiren Silverline AR-GE Merkezi, ayrıca yılda 50 yeni ürün geliştirerek satışa sunuyor. Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Bizim için en değerli yatırımlar AR-GE merkezine yönelik yaptığımız yatırımlar. Hedef pazarlardaki trendleri, tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz ve beklentileri karşılayabilmek için sürekli AR-GE’ye yatırım yapıyoruz. Türkiye de Ar-Ge yatırımı yapan ilk 250 şirket arasındayız. Kuruluşumuzdan bu yana yerel kalmak değil ‘dünyalı olmak’ felsefesiyle ilerledik ve bugün 70’i aşkın ülkede ürünlerimiz kullanıcısıyla buluşuyor. Özellikle Avrupa’da sağladığımız başarıyı yeni pazarlara yönelterek, gelişmekte olan pazarlarda markalaşma yatırımları yaparak ihracat ağımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. İtalya’da açtığımız temsilcilik ile Avrupa’daki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl ki rotamıza gelişmekte olan pazar Afrika’yı aldık. Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler dâhil farklı pazarlarda varlık göstermemiz, pazar çeşitliliği bizim için ciddi bir avantaj. Değişen ekonomik koşullarla rekabet edebilme stratejimiz; katma değeri yüksek teknolojiler üreterek yeni pazarlara girmek, girdiğimiz pazar dinamiklerini iyi okuyarak üretim gücümüzü bu pazarlara entegre etmek şeklinde. Üretim gücümüzle yeni teknolojilere hızlı adaptasyon sağlıyor, teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında takipçi değil yenilikçi ve geliştirici çizgimizle lider projeler üretiyoruz. Biz marka olarak sadece kendi sektörümüzdeki gelişmeleri değil teknolojinin gelişimi ile kendini yeni döneme adapte eden tüm sektörleri takip ediyoruz. Kendi ürünlerimizi, teknoloji üreten farklı ürünlere adapte etmeyi başarıyoruz” diyor.İnovasyon, teknoloji ve tasarım odaklı üretimi ile Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 davlumbaz üreticisi arasında bulunan Silverline Ankastre, dünyada markalaşarak büyümeyi hedefliyor. Almanya, Danimarka, Ürdün, Fas, Tunus, Azerbaycan ve Gürcistan’da pazarlarında ortalama yüzde 10 paya sahip marka, teknoloji ve tasarım devi Almanya davlumbaz pazarında ilk 3’te yer alıyor. Yeni Pazar, yeni müşteri hedefi ile ilerleyen markanın rotasında İngiltere, ABD, Afrika, Asya var. Geçtiğimiz yılı 40 milyon $ ihracat cirosu ile kapatan marka, 2018 yılı sonunda ihracatta 43 milyon $ ihracat cirosu hedefliyor. Silverline, 2020 yılına kadar ihracatta 100 ülkeye ulaşmayı planlıyor.Geçtiğimiz yıl Türkiye ankastre pazarında, 2.8 milyon adet ankastre ürün satışıyla pazar yüzde 15 büyüdü. Beyaz eşya pazarında bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti. Bu yıl yaşanan döviz kurlarındaki artış, inşaat sektöründe yaşanan daralma pazarı olumsuz etkilerken yıl sonu tahminlerinde pazarda daralma bekleniyor. 2017 yılını 370 milyon TL ciro ve yüzde 19 iç piyasa pazar büyümesi ile kapatan Silverline Ankastre, ihracatta yaptığı atılımlarla bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 26 büyüme kaydederek 285 milyon TL ciroya ulaştı. Marka, 2018 yılını 500 milyon TL ciro, 1.5 milyon adet toplam satış ile kapatmayı hedefliyor. Bugüne kadar 12 milyon adet satışa ulaşan marka Türkiye’de 6 milyon evde ürünleri ile yer alıyor. Silverline’nin 2020 hedefi ise Türkiye’nin en büyük ilk 300 şirketi arasına girmek, 2 milyon adet ürün satışı, 100 ülkeye ihracat, ankastre ürünlerde yüzde 10 Pazar payı… Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Daralan pazarlar rekabeti arttırırken karlılığı düşürüyor. Bundan dolayı verimlilik çalışmaları, maliyetleri aşağıya çekmek, rekabetin içinde kalmak ve pazarda yer almak bu yılın en önemli gündemleri… Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda ankastre ürünlerin beyaz eşya içindeki payı yüzde 65 seviyelerinde. Türkiye’de ise bu oran henüz yüzde 30’larda… Türkiye henüz doymamış bir pazar… Üretici ve sanayici, ülke ve dünya dinamiklerini iyi okursa pazarda büyük bir fırsat var. Global düşünüp, yaşanan krizleri fırsata çevirmek mümkün…” diyor.Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefleyerek, verimliliği yükseltmeye yönelik yatırımlarına devam eden Silverline, insan gücüne de yatırım yapıyor. Marka bugün 1.000’i aşkın kişiye istihdam sağlarken özellikle kadın iş gücüne önem veriyor. Kadın iş gücünü artırmak ve üretimde kadın istihdamını yükseltmek amacıyla üretim merkezinin yer aldığı Amasya’da İşkur ile projeler geliştirerek, son 4 yılda kadın çalışan sayısını 205’e ulaştırdı. Yönetim kadrosuyla birlikte bugün toplam 335 kadın çalışan Silverline’de görev alıyor. Silverline’nin hedefi önümüzdeki beş yıllık süreçte kadın istihdamını yüzde 50 artırmak.Mutfak dünyası için gelecek vizyonu çizen, bu alanda dünyanın en prestijli markalarıyla yarışan Silverline, yeni nesil akıllı davlumbaz Vision HI ile dünyada ilk olan bir ürüne imza attı. Silverline AR-GE Merkezi’nin uzun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Vision HI, geçtiğimiz günlerde Berlin’de düzenlenen Uluslararası Ev Elektroniği Fuarı IFA 2018’de dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçileri şaşırttı. Led bir ekran üzerinden tablet ve telefon aracılığı ile yönetilebilen davlumbaz, ocak ile senkronize çalışıyor. Sensörleri sayesinde mutfaktaki hava kalitesini ölçüyor, fanı aktive ederek ortamı havalandırıyor. Tüm bunları sesli komut ile (Alexa) yapabiliyor. Silverline App sayesinde ocak ve davlumbaz uzaktan kontrol edilebiliyor. Anlık bildirimler alınabiliyor, davlumbaza veya ocağa uzaktan bağlanıp anında müdahale edilebiliyor. Spotify üzerinden kişisel müzik listesinin çalınabildiği, içerisine yüklenen yemek videolarının izlenebildiği tamamen kişiselleşebilen davlumbaz geleceğin mutfak teknolojisini bugünden yaşatıyor.