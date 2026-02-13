Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 12 milyon liralık dolandırıcılık operasyonuna 7 tutuklama

        12 milyon liralık dolandırıcılık: 7 tutuklama

        Karabük'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 23:37 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 milyon liralık dolandırıcılık: 7 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük’te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişileri, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığını söyleyip 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında şüphelilere yönelik 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rize'de heyelan; 1 ev toprak altında kaldı

        Rize'de heyelan; 1 ev toprak altında kaldı

        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"