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12 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken vaka sayısı 50 bin civarında seyderediyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte yurt genelinde haftasonları sokağa çıkma yasakları uygulanacak, restoranlar ve kafeler yalnızca paket servis yapabilecek. 12 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

12 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Vatandaşlar en güncel korona tablosunu araştırıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. 12 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

12 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp, takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Koronavirüs de dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak, birçok alanda yeni bir dönemin kapılarını da aralayacaktır. Anavatanınız Türkiye, bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır."

Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik." dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının artması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Eskişehir'de bazı derneklere ait binalarda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza kesildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kovid-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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