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12 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini sizler için hazırladık. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintileri programına göre İstanbul'un birçok ilçesindeki semt ve mahallede elektrik kesintisi mevcut. İşte 12 Ocak 2021 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

12 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları, yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

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