12 sanatçıdan 'Yaz Vakti'

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nev Mekan'da açılan 'Yaz Vakti' adlı sergide heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, fotoğraf gibi farklı sanat disiplinlerinden 12 sanatçının eserleri sergileniyor.

Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, sanatçılar; Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel Kale ile çok sayıda sanatsever katıldı.

12 farklı sanatçının elinden çıkan, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan 'Yaz Vakti'nin Üsküdar'a çok yakıştığını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Ülkemizin sanatsal zenginliğine, başarılı sanatçılarına, geleneksel ve çağdaş sanatlara sonuna kadar kapımız açık. Sanatçılara, eserleriyle yeni sözler söylemeleri için gerekli ortamı sağlamaya devam edeceğiz'' dedi.

Serginin küratörü dünyaca ünlü cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ise açılışta yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi; "Sanatın kendine özgü bir dili ve dünyası var. Sanatçıların yapıtlarına verdiği anlam toplumsal koşullara, düşüncelerine ve dünyaya bakış açılarına göre değişebiliyor. Farklı sanat disiplinlerini ve duygularını aynı çatı altında toplayan bu sergi günümüzde tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu dostluk ve güzellik duygularını ön plana çıkarmayı hedefliyor."