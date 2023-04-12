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Günümüzde burç analizlerine ve özelliklerine internet üzerinden bir tıkla ulaşabiliyoruz. İnternet ortamında aktif olarak fal ve burç yorumları yapan birçok mecra bulunmaktadır. Böylelikle burçlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. En merak edilen sorulardan birisi de 12 Şubat’ın hangi burç olduğu ve burcun özellikleridir. 12 Şubat hangi burç, 12 Şubat burcu ne, 12 Şubat burcu özellikleri, 12 Şubat burcu erkeği, 12 Şubat burcu kadını, 12 Şubat burcu yorumu, 12 Şubat yükseleni nedir, 12 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 12 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

12 Şubat Hangi Burç?

12 Şubat’ta doğanlar yönetici gezegenleri Satürn ve Uranüs olan Kova burcuna mensuptur. Kova burcu ise hava grubunda yer alır.

12 Şubat Burcu Ne?

12 Şubat tarihinde doğanların burcu kovadır. 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kova burcu kapsamaktadır. Doğum saatini ve dakikasını biliyorsanız yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

12 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcu için her şey bir yana özgürlüğü bir yana. Özgürlüğüne kova burcu kadar düşkün olan başka bir burç yoktur. Yani kova burcunun kırmızı çizgisi özgürlük ihlali diyebiliriz. Bunun farkına varan kova burcu kendini ortamdan soyutlayacaktır. Bu burcun bir diğer özelliği de son derece arkadaş canlısı olmasıdır. Bu sebeple de ortamların aranılan simasıdır. Çok fazla arkadaşı vardır. Samimiyet kova burcu için olmaz olmazdır. Toplumun onlara yüklemiş olduğu görevleri ciddiye almazlar. Geleneksel bakış açısında ziyade sıra dışı fikirlere sahiptirler. Kuralları sevmezler bu sebeple zaman zaman otoriteyle ters düşebilirler. İnsanların görüşlerini dinlerler ancak kendi bildiğinden de şaşmazlar. Yaratıcı yönleri gelişmiştir. Kova burçları için sanatkâr burçlar da diyebiliriz. Yaratıcı yönlerini dış dünyaya aktarmayı severler.

12 Şubat Burcu Erkeği

12 Şubat tarihinde doğan kova erkeleri zeki bireylerdir. Analitik ve mantıksal düşünceyle aşamayağı engel yoktur. Mantıksal zeminde hareketlerini kontrol ettiğinden zaman zaman dışarıya soğuk bir imaj çizebilirler. Oysaki oldukça dost canlısıdırlar. Bu sebeple de sosyal çevreleri epey geniştir. Geleceği planlamayı kova erkekleri çok sever. Kendini sürekli geliştirdiğinden bundan on sene sonra daha iyi bir konumda olmak ister. Kurallar kova erkeklerine göre değildir. Bu sebeple birinin emiri altında çalışmaktan çok kendi işinin patronu olmak isterler. Merhamet ve adalet duyguları ağır basmaktadır. Dünyadaki herkesin eşit koşullarda yaşam sürdürmesini isterler. Yalancılıktan haz etmezler. Verilen sözlerin tutulmasını isterler.

12 Şubat Burcu Kadını

12 Şubat’ta doğan kova burcu kadını bağımsızlığına düşkündür. Zaten kova burçlarının kadın olsun erkek olsun öne çıkan özelliği özgürlükçü yapıya sahip olmasıdır. Mutlu olmak için herhangi bir ilişkiye gerek duymazlar çünkü kendi kendilerini mutlu etmeyi iyi bilirler. Son derece sosyal olan kova burcu inşaları severler. Arkadaş çevresi de samimi davranışlarından dolayı son derece geniştir. Kova burcu kadını duygularını paylaşmayı sevmediğinden dolayı ne düşündüklerini tahmin etmek zor olabilir.

12 Şubat Burcu Yorumu

12 Şubat tarihinde doğanlar özgürlükçü ve yaratıcı burçlardır. Kısıtlanma altında olmadan yaratıcılık yönünü kullanarak bu burç harika eserler ortaya çıkarabilir. Akademik anlamda da önü açık olan kova burcu aynı zamanda mantıksaldır. Başkalarıyla iletişim kurmayı ve onlar hakkında yeni bilgiler öğrenmeyi severler.

12 Şubat Yükseleni Nedir?

12 Şubat tarihinde doğanlar doğum saatini ve dakikasını biliyorsa internet üzerinden araştırarak yükselenini öğrenebilir. Yükselenler gün içinde dahi farklılık göstermektedir, bu sebeple doğum dakikasını bilmek önemlidir.

12 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber

Şarkıcı Ajda Pekkan

Şarkıcı Lerzan Mutlu

Türk senaryo yazarı Oktay Arayıcı

Eski futbolcu Adnan Aybaba

12 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Christina Ricci

Kanadalı oyuncu Lorne Greene

NBA oyuncusu Bill Russell

Amerikalı film yönetmeni Darren Aronofsky

Kübalı voleybolcu Regla Torres

Arjantinli futbolcu Claudio Acosta

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