12 Şubat Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 12 Şubat Hangi Burç? 12 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

12 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Kimi burçlara karşı bir sempati duyulurken kimi burçlar daha soğuk karşılanmaktadır. Bunun sebebi şüphesiz ki burçların öne çıkan özellikleridir. Doğum yaklaştıkça ebeveynler çocuğunun hangi burç grubunda yer alacağı yönünde ufak bir telaşa düşebilir.

12 Şubat Hangi Burç? 12 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Günümüzde burç analizlerine ve özelliklerine internet üzerinden bir tıkla ulaşabiliyoruz. İnternet ortamında aktif olarak fal ve burç yorumları yapan birçok mecra bulunmaktadır. Böylelikle burçlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. En merak edilen sorulardan birisi de 12 Şubat’ın hangi burç olduğu ve burcun özellikleridir. 12 Şubat hangi burç, 12 Şubat burcu ne, 12 Şubat burcu özellikleri, 12 Şubat burcu erkeği, 12 Şubat burcu kadını, 12 Şubat burcu yorumu, 12 Şubat yükseleni nedir, 12 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 12 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

12 Şubat Hangi Burç?

12 Şubat’ta doğanlar yönetici gezegenleri Satürn ve Uranüs olan Kova burcuna mensuptur. Kova burcu ise hava grubunda yer alır.

12 Şubat Burcu Ne?

12 Şubat tarihinde doğanların burcu kovadır. 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kova burcu kapsamaktadır. Doğum saatini ve dakikasını biliyorsanız yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

12 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcu için her şey bir yana özgürlüğü bir yana. Özgürlüğüne kova burcu kadar düşkün olan başka bir burç yoktur. Yani kova burcunun kırmızı çizgisi özgürlük ihlali diyebiliriz. Bunun farkına varan kova burcu kendini ortamdan soyutlayacaktır. Bu burcun bir diğer özelliği de son derece arkadaş canlısı olmasıdır. Bu sebeple de ortamların aranılan simasıdır. Çok fazla arkadaşı vardır. Samimiyet kova burcu için olmaz olmazdır. Toplumun onlara yüklemiş olduğu görevleri ciddiye almazlar. Geleneksel bakış açısında ziyade sıra dışı fikirlere sahiptirler. Kuralları sevmezler bu sebeple zaman zaman otoriteyle ters düşebilirler. İnsanların görüşlerini dinlerler ancak kendi bildiğinden de şaşmazlar. Yaratıcı yönleri gelişmiştir. Kova burçları için sanatkâr burçlar da diyebiliriz. Yaratıcı yönlerini dış dünyaya aktarmayı severler.

12 Şubat Burcu Erkeği

12 Şubat tarihinde doğan kova erkeleri zeki bireylerdir. Analitik ve mantıksal düşünceyle aşamayağı engel yoktur. Mantıksal zeminde hareketlerini kontrol ettiğinden zaman zaman dışarıya soğuk bir imaj çizebilirler. Oysaki oldukça dost canlısıdırlar. Bu sebeple de sosyal çevreleri epey geniştir. Geleceği planlamayı kova erkekleri çok sever. Kendini sürekli geliştirdiğinden bundan on sene sonra daha iyi bir konumda olmak ister. Kurallar kova erkeklerine göre değildir. Bu sebeple birinin emiri altında çalışmaktan çok kendi işinin patronu olmak isterler. Merhamet ve adalet duyguları ağır basmaktadır. Dünyadaki herkesin eşit koşullarda yaşam sürdürmesini isterler. Yalancılıktan haz etmezler. Verilen sözlerin tutulmasını isterler.

12 Şubat Burcu Kadını

12 Şubat’ta doğan kova burcu kadını bağımsızlığına düşkündür. Zaten kova burçlarının kadın olsun erkek olsun öne çıkan özelliği özgürlükçü yapıya sahip olmasıdır. Mutlu olmak için herhangi bir ilişkiye gerek duymazlar çünkü kendi kendilerini mutlu etmeyi iyi bilirler. Son derece sosyal olan kova burcu inşaları severler. Arkadaş çevresi de samimi davranışlarından dolayı son derece geniştir. Kova burcu kadını duygularını paylaşmayı sevmediğinden dolayı ne düşündüklerini tahmin etmek zor olabilir.

12 Şubat Burcu Yorumu

12 Şubat tarihinde doğanlar özgürlükçü ve yaratıcı burçlardır. Kısıtlanma altında olmadan yaratıcılık yönünü kullanarak bu burç harika eserler ortaya çıkarabilir. Akademik anlamda da önü açık olan kova burcu aynı zamanda mantıksaldır. Başkalarıyla iletişim kurmayı ve onlar hakkında yeni bilgiler öğrenmeyi severler.

12 Şubat Yükseleni Nedir?

12 Şubat tarihinde doğanlar doğum saatini ve dakikasını biliyorsa internet üzerinden araştırarak yükselenini öğrenebilir. Yükselenler gün içinde dahi farklılık göstermektedir, bu sebeple doğum dakikasını bilmek önemlidir.

12 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber
  • Şarkıcı Ajda Pekkan
  • Şarkıcı Lerzan Mutlu
  • Türk senaryo yazarı Oktay Arayıcı
  • Eski futbolcu Adnan Aybaba

12 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Christina Ricci
  • Kanadalı oyuncu Lorne Greene
  • NBA oyuncusu Bill Russell
  • Amerikalı film yönetmeni Darren Aronofsky
  • Kübalı voleybolcu Regla Torres
  • Arjantinli futbolcu Claudio Acosta
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

11 Şubat Hangi Burç? 11 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Şubat hangi burç?
20 Şubat Hangi Burç? 20 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 20 Şubat hangi burç?
Süper Loto sonuçları açıklandı 11 Nisan 2023! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
YAŞAM 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!
Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi
YAŞAM Ordu fındıklı burma tatlısı tescillendi
Ağrı Dağı'nın kuzeyinde tespit edilen kuş türü 200'e ulaştı
YAŞAM 200'e ulaştı... Türkiye'deki en önemli 3 rotasından ...
İtalyan fotoğrafçıdan dikkat çeken çalışma: Oyuncaklar çocuklar arasındaki eşitsizliği gözler önüne serdi
YAŞAM "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı ...
Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...
YAŞAM 'Hint fakiri' zenginler!
'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
YAŞAM 'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
Tek ayaklı martı, kursiyerlerce besleniyor
YAŞAM Tek ayaklı martı, kursiyerlerce besleniyor
2 KATINA ÇIKTI! Son dakika: Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı
YAŞAM 2 katına çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.