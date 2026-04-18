        Haberler Bilgi Gündem 12. Yargı Paketi çıkacak mı, meclis'e geldi mi? 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile af çıkacak mı?

        Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. Yargı Paketi, 2026 yılı itibarıyla kamuoyunun en çok merak ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. "12. Yargı Paketi'nde af düzenlemesi olacak mı?" ve "yeni yargı paketi hangi maddeleri içeriyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Ceza infaz sistemi, yargılama süreçleri ve adalet mekanizmasına ilişkin önemli değişiklikler içermesi beklenen düzenlemenin, yeniden şekillendirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. İşte 12. Yargı Paketi'ne dair son gelişmeler…

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Yargı Paketi’ne ilişkin son dakika gelişmeleri kamuoyunda yakından takip ediliyor. Bakan Gürlek, hazırlanan düzenlemenin hem yargı süreçlerini hızlandırmayı hem de adalet sistemine duyulan güveni güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelmesi beklenen paketle birlikte 12. Yargı Paketi kapsamındaki maddelerin netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. “12. Yargı Paketi maddeleri neler?”, “ne zaman yürürlüğe girecek?” ve “infaz düzenlemesi olacak mı?” soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte yeni yargı paketine dair merak edilen tüm detaylar…

        12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Gürlek; "12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

        Öte yandan konuyla ilgili Bakan Gürlek bir başka açıklamada daha bulundu. Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz." diye konuştu.

        12. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sonraki süreçlerin de Meclis’in inisiyatifinde ilerleyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.

        12. YARGI PAKETİ MADDELERİ İLE İÇERİĞİ

        Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.

        Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

        Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
