12. Yargı Paketi maddeleri 2026: Yargı paketi ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, af var mı?
12. Yargı Paketi'nin ne zaman yürürlüğe gireceği sorusu, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, paket kapsamında infaz düzenlemeleri ve olası af başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor. Ceza infaz sistemi ve yargı süreçlerinde yapılması planlanan değişiklikler yakından takip edilirken, paketin içeriği ve yayımlanma takvimi gündemdeki önemini koruyor. Peki, 12. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.
Kabine toplantısında ele alınması beklenen 12. Yargı Paketi, ceza ve yargı süreçlerine ilişkin düzenlemeler açısından yakından takip ediliyor. Pakete dair gelişmeler hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde yoğun ilgiyle izleniyor. İnfaz düzenlemesi ve af başlıklarının da gündeme gelmesi beklenen çalışma, yargı sisteminde önemli değişiklikler getirmesiyle öne çıkıyor.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, görüşmede yaptığı değerlendirmede 12. Yargı Paketi kapsamında avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Gürlek, 12. Yargı Paketi ile avukatların karşılaştığı maddi sorunların çözülmesini hedeflediklerine dikkat çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Öte yandan Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı başka bir açıklamada da değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında hâkim ve savcı takviyesi ile çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz." dedi.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER OLACAK?
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.
Bunun yanı sıra 11. Yargı Paketi’nde de benzer düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
12’nci Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı’nda yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından, paketin AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.