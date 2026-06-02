12. Yargı Paketi son dakika maddeleri ile içeriği: 12. Yargı Paketi çıkacak mı ve Meclis'e geldi mi?
12. Yargı Paketi, 2026 Haziran ayı itibarıyla Türkiye gündeminin en sıcak başlığı haline geldi. Milyonlarca kişinin ve mahkûm yakınının yakından takip ettiği yasa taslağı, ceza infaz sisteminden mahkeme usullerine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Kamuoyunda uzun süredir gündeme gelen "12. Yargı Paketi ile genel af çıkacak mı?" ve "İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?" soruları zirveye oynarken, kanun teklifinin Meclis'e sunulmadan önceki son düzlüğe girdiği belirtiliyor. Peki, 12. Yargı Paketi 2026 maddeleri neler? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af ve infaz düzenlemesi var mı? İşte 12. Yargı Paketi son durum...
12. Yargı Paketi son durum araştırılmaya devam ediyor. Genel af iddiaları yeniden gündeme gelirken, hukuk çevrelerinde paketin daha çok infaz sistemi, şartlı tahliye, arabuluculuk ve yargılamaların hızlandırılması gibi başlıklara odaklanacağı konuşuluyor. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını sürdürdüğü düzenlemenin önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelmesi bekleniyor. İşte 12. Yargı Paketi son açıklamalar ve yaşanan gelişmeler...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemindeki çalışmalar kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmaların ardından paketin TBMM'ye sunulacağı belirtiliyor. Ancak şu an için paketin Meclis'e sevk tarihi ve görüşme takvimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?
Paketin resmi metni henüz açıklanmasa da kulislerde ve kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda şu başlıkların gündemde olduğu belirtiliyor:
Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması,
Yargı süreçlerinin hızlandırılması,
Denetimli serbestlik uygulamalarında düzenlemeler,
Noterlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi,
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması,
Dijital yargı uygulamalarının geliştirilmesi,
Mahkemelerde iş yükünün azaltılmasına yönelik tedbirler.
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, SON DURUM NEDİR?
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE AF VAR MI?
Mevcut durumda Adalet Bakanlığı veya hükümet tarafından genel af ya da kapsamlı bir af çalışmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 12. Yargı Paketi kapsamında af çıkacağı yönündeki iddialar şu aşamada kesinlik taşımıyor. Paketin resmi içeriğinin açıklanmasıyla birlikte bu konuda net tablo ortaya çıkacak.
TBMM AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik uygulamaları, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve ceza adalet sistemine ilişkin değişikliklerin paketin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alacağı öngörülüyor. Resmi taslağın açıklanmasının ardından 12. Yargı Paketi maddeleri ve kapsamı netleşecek.