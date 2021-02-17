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12 yaşındaki Naz, Kangal köpekleriyle büyüyor

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya'nın 12 yaşındaki kızı Naz Yalçınkaya, neredeyse her gün beraber vakit geçirdiği Kangal köpeklerine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Babası çiftlikte köpeklerin bakımını yaparken, bebekliğinden itibaren hayvanlarla iç içe olan Naz ise yavrularıyla ilgileniyor

12 yaşındaki Naz, Kangal köpekleriyle büyüyor
DHA

Sivas'ta Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya'nın 2 çocuğundan küçüğü Naz, neredeyse her gününü Kangal köpekleriyle geçiriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Naz Yalçınkaya, sabah erken saatte uyanan babasıyla beraber kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki çiftliğe geliyor.

DHA'nın haberine göre babası çiftlikte Kangal köpeklerinin bakımını yaparken, bebekliğinden itibaren hayvanlarla iç içe olan Naz ise yavrularıyla ilgileniyor. Kangal köpeği yavruları ise Naz'ı gördüklerinde etrafında toplanıyor. Pandemi nedeniyle okula gitmeyen Naz, bu süreçte Kangal köpekleriyle olan bağını daha da güçlendirdi. Naz, çiftlikte bulunan Kangal'ları korkusuzca gezdiriyor.

'BANA MUTLULUK VERİYOR'

Kangal köpekleriyle ilgilenmeyi çok sevdiğini söyleyen Naz Yalçınkaya, "Kangal'lar bana mutluluk veriyor, onlar benim dostum. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Çok tatlı canlılar. Günüm burada çok güzel geçiyor. İlk olarak onları seviyorum, yemeklerini hazırlıyorum ve dağıtıyorum. Sonra da onlarla oynuyorum. Her canlı güzel ama Kangal'lar ile ilgilenmek çok daha güzel bir duygu. Onlarla ilgilendiğim zaman mutlu oluyorum. Onları çok seviyorum ve onlar da beni seviyor. Beraber oynayıp eğleniyoruz. Pandemide onlarla dostluğumuzu pekiştirdik. Daha çok eğlenmeme, mutlu olmama ve canımın sıkılmamasına yardımcı oldular. Onlar sayesinde güzel günler geçirdim" dedi.

'NAZ'A, KANGALLARIN PRENSESİ, DİYORUM'

Kızının Kangal köpeklerine olan ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya ise "Kangal köpekleri tam manasıyla insan dostu bir canlıdır. Çocuklarla çok iyi anlaşabilen bir hayvandır. Kızım benimle haftanın belli günleri Kangal çiftliğine gelerek burada yavru köpekler ile oynuyor hatta kendinden daha iri köpekleri alıp gezdirip, seviyor. Onlarla arkadaş oldu. Her çocuğun kesinlikle bir canlıyı sevmesini ve her çocuğun sahiplendiği bir hayvanının olması gerektiğini düşünüyorum. Naz, sabah geldiğinde ilk iş yavrularla ilgileniyor. Onları seviyor, onlarla oynuyor ve yemeklerini veriyor. Ardından büyük köpeklerin yemeğini verirken bana yardımcı oluyor. Yani tam manasıyla benim yardımcım gibi. Hayvanların tüm işlerini yapıyor. Taranması gerekiyorsa tarıyor, günlük bakımlarını yapıyor. Naz çok güzel bir hayvansever. Ben ona 'Kangal'ların prensesi' diyorum. Gerçekten de Kangal köpeklerini çok seviyor, bu da bir baba için mutluluk verici" diye konuştu.

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