Geçmişe ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Aygöl, "Bu sene ilkini yaptık ve çok güzel oldu. Her sene üzerine ekleyerek bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Ben de ilk defa bu kadar uzun süre motosiklet kullandım." dedi.