13-16 Ocak 2026 BİM aktüel ürünleri kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?
Bu haftanın BİM aktüel kataloğu yayınlandı. 13 Ocak'tan itibaren BİM broşüründe bulunan ev eşyası, teknolojik alet, mutfak gereçleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu kapsamda alışverişseverler, BİM aktüel ürünlerini merak ediyor. Peki , BİM 13- 16 Ocak 2026 aktüel afişinde neler var, bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte tüm detaylar haberimizde…
Giriş: 13.01.2026 - 07:16 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:16
BİM marketlerde 13-16 Ocak aktüel broşürü duyuruldu. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta baklagillerden deterjan ürünlerine, ev eşyalarından teknolojik aletlere kadar birçok ürün raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel kataloğu...
