Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş 13-16 Ocak 2026 BİM aktüel ürünleri kataloğu yayında: Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var, indirimli ürünler neler?

        13-16 Ocak 2026 BİM aktüel ürünleri kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

        Bu haftanın BİM aktüel kataloğu yayınlandı. 13 Ocak'tan itibaren BİM broşüründe bulunan ev eşyası, teknolojik alet, mutfak gereçleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu kapsamda alışverişseverler, BİM aktüel ürünlerini merak ediyor. Peki , BİM 13- 16 Ocak 2026 aktüel afişinde neler var, bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 07:16 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM marketlerde 13-16 Ocak aktüel broşürü duyuruldu. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta baklagillerden deterjan ürünlerine, ev eşyalarından teknolojik aletlere kadar birçok ürün raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 13-16 Ocak 2026 aktüel kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda