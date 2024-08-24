13 bin yıl önce insanlar nasıl avlanıyordu?

Araştırmacılar, 13 bin yıl önce Clovis insanlarının, taş uçlarını mamut ve dev tembel hayvan gibi devasa hayvanları avlamak için kullanıp kullanmadıklarını araştırmak amacıyla o dönemde kullanılan silahlara benzer kopyalar geliştirerek deneyler yaptı.

Deneyler sonucunda, Clovislerin yaptığı keskin taş uçlarının hafif bir kuvvetle inek derisini delebildiği ancak yüksek kuvvete maruz kaldığında kırıldığı gözlemlendi.

Öte yandan yere saplanan mızraklarda hayvanların mızrağa düşme kuvvetinin de etkisiyle mızrağın hayvan vücuduna daha derinlemesine saplanabildiği belirlendi.