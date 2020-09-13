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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 289.635'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.999 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 13 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor." dedi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya yükseldi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 561 vaka görüldü. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 7 kişinin daha yeni tip koronavirüsten ölmesiyle ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 810'a yükseldi. Virüsün en fazla etkili olduğu Victoria'da 2 Ağustos'ta ilan edilen "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı