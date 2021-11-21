2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 13. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
13.30 Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir 2-1 Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa 1-3 VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor 3-0 Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay 1-3 Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU (21 KASIM)
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