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13 Mart marketler açık mı? Hafta sonu yarın marketler saat kaça kadar açık? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

13 Mart Cumartesi yani yarın marketler açık mı? Sorusu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından merak konusu oldu. Peki, yarın marketler saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

13 Mart marketler açık mı? Hafta sonu yarın marketler saat kaça kadar açık? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

13 Mart marketler açık mı? Sorusu koronavirüs sebebiyle alınan kontollü normalleşme kararlarının ardından merak konusu oldu. İşte A101 BİM ŞOK marketlerin çalışma saatleri

13 MART (YARIN) MARKETLER AÇIK MI?

13 Mart 2021 Cumartesi yani yarın marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler düşük riskli iller, Ankara başta olmak üzere orta riskli iller ev aralarında İstanbul'unda yer aldığı yüksek riskli illerde marketler saat 07.00'de saat 20.00'ye kadar hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde ise bugün marketler saat 10.00'dan saat 17.00'ye kadar hizmet verecek.

14 Mart Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde marketler saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Düşük ve orta riskli illerde ise 7 Mart Pazar günü marketler tıpkı bugün olduğu gibi saat 07.00'den saat 20.00'ye kadar açık olacak.

81 İLİN RİSK TABLOSU

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller;Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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