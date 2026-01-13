Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 13 OCAK 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        13 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 13 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:24
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Ocak 2026 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Show TV’de Rüya Gibi ve Now TV'de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. ATV’de ise yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte 13 Ocak 2026 Salı günü yayınlanacak içerikler…

        2

        13 OCAK 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.50 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Doğulu

        22.15 Doğulu

        00.30 Çiçero

        02.30 Poyraz Karayel

        04.30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Rüya Gibi

        00.15 Veliaht

        02.45 Kızılcık Şerbeti

        05.00 Rüya Gibi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.10 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.15 Vefa Sultan

        02.15 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 ABİ

        22.50 ABİ

        02.30 Bir Gece Masalı

        04.30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Şekerpare

        22.00 Ölümcül Sır

        00.00 Ölümcül Sır

        01.45 Aramızda Kalsın

        03.30 Kaderimin Oyunu

        05.00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        00.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        03.00 Şevkat Yerimdar

        05.00 Ruhun Duymaz

        06.00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Zahide Yetiş’le Sence?

        13 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
