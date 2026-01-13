Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Ocak 2026 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Show TV’de Rüya Gibi ve Now TV'de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. ATV’de ise yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte 13 Ocak 2026 Salı günü yayınlanacak içerikler…