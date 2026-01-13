13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
13 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 13 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
13 OCAK 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.50 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Doğulu
22.15 Doğulu
00.30 Çiçero
02.30 Poyraz Karayel
04.30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
00.15 Veliaht
02.45 Kızılcık Şerbeti
05.00 Rüya Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
02.15 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 ABİ
22.50 ABİ
02.30 Bir Gece Masalı
04.30 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Şekerpare
22.00 Ölümcül Sır
00.00 Ölümcül Sır
01.45 Aramızda Kalsın
03.30 Kaderimin Oyunu
05.00 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
00.00 Halef: Köklerin Çağrısı
03.00 Şevkat Yerimdar
05.00 Ruhun Duymaz
06.00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Zahide Yetiş’le Sence?
