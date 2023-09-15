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        Haberler Kültür-Sanat 13. Phaselis Festivali'nde Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak

        13. Phaselis Festivali'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak

        Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 13. Phaselis Festivali Cumhuriyet'in 100. yılı temasıyla 22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:06
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        13. Phaselis Festivali'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festival, 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde sanatseverleri ağırlayacak.

        Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Phaselis Festivali'nin ana teması, Cumhuriyet'in 100. yılı oldu.

        Festivalin ilk gününde Cumhuriyet Tangoları sahne alacak ve Cumhuriyet sonrası Türk bestekarlarının yazdıkları tango eserleri seslendirilecek.

        İkinci günü UNESCO 2023 Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla 23 Eylül'de Anadolu ezgilerinin Batı müziği enstrümanlarıyla buluştuğu Anadolu Ozanları sahnede olacak.

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        Festivalin üçüncü gününde 25 Eylül Chopin ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini piyano ve Quintet orkestra eşliğinde Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quinte performans sergileyecek.

        Festivalin kapanış konserini ise 1920 ve 1930'lu yılların müziğini yapan, Flapper Swing verecek.

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, gazetecilere, başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ve festivalin bu yılki temasını, Cumhuriyet'in 100. yılı olarak belirlediklerini söyledi.

        Festivalde her yıl yüzlerce kişiyi ağırladıklarını anlatan Yorulmaz, "KETAV olarak yıllardır süregelen organizasyonumuza destek veren, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kemer Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza ve sponsor olan turizmcilerimize teşekkür ederiz" dedi.

        Festival Direktörü Filiz Ceylan Eraslan da Phaselis Festivali programını yaparken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkusuna uygun olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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        #13. Phaselis Festivali
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