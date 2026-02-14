Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Şubat 2026 Cuma günü reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi?
13 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler de farklı izleyici tercihlerine hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın akışındaki çeşitlilik bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına neden oldu. İşte, 13 Şubat 2026 Cuma gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…
13 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın akışındaki alternatiflerin fazlalığı ise bazı programların hedeflenen izlenme oranlarına erişememesine ve listenin alt basamaklarında kalmasına yol açtı. İşte, 13 Şubat 2026 Cuma gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…
13 ŞUBAT 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
13 ŞUBAT 2026 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI