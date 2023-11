13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde çocuk hakları konuşuldu

3 Şurada Paylaş!









Çocuk kavramının hukuktaki ve psikiyatrideki anlaşılma biçimindeki farklılığa değinen Prof. Dr. Bengi Semerci şunları aktardı: Her yaş ve gelişim dönemine göre dijital ortamda (sosyal medya, tüm yayınlar ve görsel içerikler) farklı etkileri barındırıyor. 0 - 6 yaş grubu arasında henüz soyut düşünceye geçilmemiştir. Gerçeği ayırt etme yetenekleri düşüktür, zordur. 7 - 12 yaş arası okul grubu ise akranların yaptıklarını yapmaya çalışan, halen soyutu anlamakta zorluk çeken, otoriteyi kabullenen ve kahramanlara hayranlık duyan bir gruptur. Medyanın çocuklar üzerinde etkisi ta 1920’de araştırılmaya başlanmıştı ancak günümüze kadar oldukça ciddi gelişmeler sağlandı. Medya, bizleri hayata ve diğer insanlara bağlasa da aynı zamanda kontrolsüzce etkiliyor. Çocuklar üzerinde fiziksel ve zihinsel etkileri bulunmaktadır. Dikkat sorunlarına ve agresyona da yol açabiliyor. Kontrolü çok zor olsa da her zaman olumsuz etki yapmaz. Burada yaş, cinsiyet, kullanılan içerik ve denetim çok önemlidir. İnternette uzun zaman geçirilen her durumda bağımlılık söz konusu olmayabilir. Süre bağımlılık bakımından tek belirleyici olmamalıdır. Asıl soru hayattaki işlevselliği ne kadar bozduğudur. İşlevselliğin bozulmaması durumunda bağımlılıktan söz edilemeyecektir. Bu nedenle kavramları dikkkatli incelemek gerekir. Bağımlılığın iki temel kriteri vardır: Birincisi; tolerans değişimi, yani kullanılan miktarın gittikçe yetmemesidir. İkincisi ise yoksunluk hissi. Olmadığı zaman el titremesi agresyon gösterme gibi durumlarda ortaya çıkar. Dijital ortamlarda çocukların zarar görmesini engellemek ilk olarak ailelerin görevidir. Belli bir yaşa kadar bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik aletlerin çocuklara verilmemesi gerekir. Bu bakımdan 15 yaş uygun bir yaştır. Daha erken yaştaki kullanımlar ortak alanda olmalı, kişisel alanda olmamalıdır. Çocuğun kullanımı şartlarına ilişkin çocukla anlaşma yapılmalıdır. Ardından teknoloji ve medya kendini denetlemelidir. Bunların da üstünde yasalarla düzenleme yapılmalıdır.