Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde geçen ay bir iş yerinin soyulması ve bisiklet hırsızlığının şüphelisinin akli dengesi bozuk olan ve 138 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.B., olduğunu belirledi.

E.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis E.B., hakkında yaptığı araştırmada fiil ehliyetinin bulunmadığı, 106´sı 2006-2012 yılları olmak üzere 138 hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.