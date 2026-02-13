METEOROLOJİ’DEN YURT GENELİNDE FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.