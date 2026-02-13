Hafta sonu hava durumu nasıl? 14-15 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde fırtına bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Peki, 14-15 Şubat 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte tüm detaylar...
14-15 Şubat hafta sonu hava durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar kapsamında Cuma gününden itibaren Tokat, Amasya, Gümüşhane, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de fırtına bekleniyor. Aynı şekilde Akdeniz bölgesinin iç kısımlarında da rüzgar etkili olacak. Peki, Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl, yağış var mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
METEOROLOJİ’DEN YURT GENELİNDE FIRTINA UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
14-15 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU
Megakent İstanbul’da hafta sonu sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise Cumartesi günü 9-15 derece, Pazar günü 10-18 derece arasında seyredecek.
14-15 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da 14 Şubat Cumartesi günü yağmur etkisini gösterirken, 15 Şubat Pazar günü parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise en düşük 4 dereceye düşerken, en yüksek 18 dereceye kadar çıkacak.
14-15 ŞUBAT İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu havanın bulutlu olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim sıcaklıkların üzerinde 11-21 derece arasında olacak.