14-20 Ocak ŞOK aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel broşüründe hangi ürünler var?
Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerinde 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren, bebek ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, ev eşyasından mutfak gereçlerine kadar birçok ürün satışa çıkıyor. İşte alışseverlerin merak ettiği 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel broşürü haberimizde...
Giriş: 13.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:07
Alışverişseverlerin yakından takip ettiği 14 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde bebek battaniyesi, mama sandalyesi, çocuk diş fırçası, küvet ve banyo setleri, peluş ayıcık, oyuncak araba gibi birçok bebek ürünü raflarda yerini alacak. İşte 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu...
