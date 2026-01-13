Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş 14-20 Ocak Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda neler var, bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?

        Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerinde 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren, bebek ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, ev eşyasından mutfak gereçlerine kadar birçok ürün satışa çıkıyor. İşte alışseverlerin merak ettiği 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel broşürü haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:07
        1

        Alışverişseverlerin yakından takip ettiği 14 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde bebek battaniyesi, mama sandalyesi, çocuk diş fırçası, küvet ve banyo setleri, peluş ayıcık, oyuncak araba gibi birçok bebek ürünü raflarda yerini alacak. İşte 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
