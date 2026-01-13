Alışverişseverlerin yakından takip ettiği 14 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde bebek battaniyesi, mama sandalyesi, çocuk diş fırçası, küvet ve banyo setleri, peluş ayıcık, oyuncak araba gibi birçok bebek ürünü raflarda yerini alacak. İşte 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu...