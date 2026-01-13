14 çocuk babası Elon Musk, 13'üncü çocuğun velayetini istiyor

Elon Musk, 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair'den bir yaşındaki oğlu Romulus'un tam velayetini istiyor. Musk, dün, St. Clair'in 'Trans bireylere yönelik cinsel istismarı desteklediği'ni iddia ederek, tam velayete ihtiyacı olduğunu iddia eden bir X kullanıcısına yanıt olarak dava açma niyetini belirtti.

713.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumundaki teknoloji girişimcisi; "Bir yaşındaki bir çocuğu cinsiyet değiştirmeye ikna edebileceğini ima eden açıklamaları nedeniyle bugün tam velayet için dava açacağım" dedi.

Elon Musk'ın St. Clair'in hangi açıklamalarından bahsettiği net olarak bilinmiyor ancak 27 yaşındaki yazar Ashley St. Clair, hafta sonu X platformu üzerinden trans topluluğuna yaptığı özür açıklamasıyla pişmanlığını dile getirmişti. St. Clair, pazar günü geçmişte, açıkça sergilediği transfobik davranışları hakkında sorulan bir soruya şöyle yanıt vermişti: Rolümden dolayı son derece suçlu hissediyorum. Bu şeylerin birçoğunu nasıl telafi edeceğimi gerçekten bilmiyorum ama özel olarak, incittiğim trans topluluğu üyeleri için öğrenmek ve savunuculuk yapmak için inanılmaz derecede çok çaba sarf ediyorum.