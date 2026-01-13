14 çocuk babası Elon Musk, 13'üncü çocuğun velayetini istiyor
Elon Musk, geçen yıl 13'üncü çocuğunun annesi olduğu iddiasıyla çıkış yapan ve bu iddiasını kanıtlayan Ashley St. Clair'e karşı savaş baltalarını kuşandı. Musk, St. Clair'ın açıklamaları üzerine, bir yaşındaki oğlunun tam velayetini istiyor
Elon Musk, 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair'den bir yaşındaki oğlu Romulus'un tam velayetini istiyor. Musk, dün, St. Clair'in 'Trans bireylere yönelik cinsel istismarı desteklediği'ni iddia ederek, tam velayete ihtiyacı olduğunu iddia eden bir X kullanıcısına yanıt olarak dava açma niyetini belirtti.
713.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumundaki teknoloji girişimcisi; "Bir yaşındaki bir çocuğu cinsiyet değiştirmeye ikna edebileceğini ima eden açıklamaları nedeniyle bugün tam velayet için dava açacağım" dedi.
Elon Musk'ın St. Clair'in hangi açıklamalarından bahsettiği net olarak bilinmiyor ancak 27 yaşındaki yazar Ashley St. Clair, hafta sonu X platformu üzerinden trans topluluğuna yaptığı özür açıklamasıyla pişmanlığını dile getirmişti. St. Clair, pazar günü geçmişte, açıkça sergilediği transfobik davranışları hakkında sorulan bir soruya şöyle yanıt vermişti: Rolümden dolayı son derece suçlu hissediyorum. Bu şeylerin birçoğunu nasıl telafi edeceğimi gerçekten bilmiyorum ama özel olarak, incittiğim trans topluluğu üyeleri için öğrenmek ve savunuculuk yapmak için inanılmaz derecede çok çaba sarf ediyorum.
Ashley St. Clair açıklamasında; "Özür dilerim. Nasıl yardımcı olabileceğim konusunda bana bilgi verin" diyerek sözlerini tamamlamıştı. St. Clair, geçen yıl Musk'ı bebeğinin babası olarak adlandırmasıyla manşetlere çıkmıştı ve Musk'ın babalığı nihayetinde doğrulanmıştı. Bir yaşındaki Romulus, Elon Musk'ın 13'üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Geçen yıl mart ayında ise Musk'ın üç çocuğunun annesi ve şirketinin üst düzey yöneticilerinden Shivon Zilis, Musk'ın 14'üncü bebeğini dünyaya getirdi.
Öte yandan trans karşıtı olduğunu açıkça dile getiren Elon Musk, ilk eşi Justine Wilson'dan olan 21 yaşındaki trans kızı Vivian Wilson ile ilişkisini tamamen kesti. 54 yaşındaki Musk, 2022'de cinsel kimliğini açıklayan Vivian ile görüşmüyor. 2024'te yaptığı bir açıklamada "Oğlum, woke zihin virüsü tarafından öldürüldü" demişti. 'Woke kültürü', ABD'de ırkçılık karşıtlığı, LGBTİ hakları, feminizm ve çevrecilik temalarını sahiplenmeyi içeriyor.
Elon Musk, oğlunun kadın olma sürecini 'ölü' olarak nitelendirerek, ona maddi destek sağlamadığını açıklamıştı. Musk, transseksüel kızı hakkında; "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" demişti.