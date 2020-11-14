Diyabet kronik bir hastalıktır ve her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Diyabet hastalığı tedavi edilmezse görme yetisini kaybetmeye ve son dönem böbrek yetersizliğine neden olabilmektedir. Peki diyabet ya da halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı nedir? Dünya Diyabet Günü neden 14 Kasım'da kutlanıyor? İşte 14 Kasım Diyabet Günü hakkında...

DİYABET NEDİR?

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalıktır. İnsülin, vücudumuzda pankreas tarafından salgılanır, yemeklerle alınan besinlerdeki şekerin hücre içine girerek enerji olarak kullanılabilmesi için anahtar görevi görür. İnsülinin yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şeker kanda yükselmeye başlar. Tip1 ve Tip2 olarak iki olarak tanımlanan iki tip diyabet çeşidi bulunmaktadır.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Diyabet Günü, dünya çapındaki hızlı diyabet artışına yanıt olarak Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1991 yılında başlatılmıştır. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig‘in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihini Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

2016 yılına kadar Dünya Diyabet Günü, 160'tan fazla ülke ve bölgede 230'dan fazla UDF üyesi dernek ve diğer kuruluşlar, şirketler, sağlık uzmanları, politikacılar, ünlüler, diyabeti olan kişiler ve aileleri ile yaşayan insanlar tarafından anılıyordu. Faaliyetler arasında diyabet tarama programları, radyo ve televizyon kampanyaları, spor etkinlikleri ve diğerleri yer alır.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ TEMALARI

Önceki Dünya Diyabet Günü kampanyalarının temaları, diyabet riskini ve komplikasyonlarını etkileyen farklı faktörlere odaklanmıştır:

2013: Geleceğimizi Koruyalım: Diyabet Eğitimi ve Önleme.

2014: Kahvaltıya soğuk yaklaş.

2015: Sağlıklı Beslenme.

2016: Gözler Diyabetin Üzerinde.

2017: Kadınlar ve diyabet - sağlıklı bir gelecek hakkımız.

2018–2019: Aile ve Diyabet - diyabet her aileyi ilgilendirir.

2020: Hemşireler ve Diyabet - Bu yılki tema, hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

DÜNYA DİYABET GÜNÜNÜN SİMGESİ MAVİ HALKANIN ANLAMI NEDİR?

Mavi Halka, diyabet için birleşmeyi ve bir araya gelmeyi temsil etmesi için Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından oluşturulmuştur. Çoğu kültürde halka; yaşamı ve sağlığı temsil eder.Mavi renk ise tüm insanları altında birleştiren gökyüzünü çağrıştırır. Mavi Halka diyabetin evrenselliğini ve küresel diyabet birlikteliğini sembolize eder.