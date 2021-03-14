Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

14 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

14 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 2.866.012 yükseldi. 29.421 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

14 MART CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

13 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 82 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 bin 578 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 841 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 886 bin 12, bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 685 bin 560’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 119 milyon 855 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 655 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 434 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 994 bine, Brezilya'da 11 milyon 368 bine, Hindistan'da 11 milyon 353 bine ve Rusya'da 4 milyon 380 bine ulaştı.

ABD'de salgına karşı aşılamada 100 milyon eşiği geçilirken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bine ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını belirtti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vaka sayıları nedeniyle ticari işletmelerin hafta sonu boyunca kapalı kalmasına yönelik tedbir yürürlüğe girdi. Ülkenin Banja Luka şehrinde de açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, salgın nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi.

Salgına karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Tunus'ta salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede Brezilya’da görülen Kovid-19 mutasyonuna rastlandığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 300 bin doz Sinopharm aşısının teslim aldığını kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A),çok sayıda oyuncusu Kovid-19 geçiren Torino takımının maça çıkmaması sebebiyle oynanamayan 25. haftadaki Lazio-Torino maçının oynanması yönünde karar verildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ANNELER DİKKAT! Son dakika! Prof. Dr. Narlı'dan anne adaylarına koronavirüs uyarısı
SAĞLIKKoronanın yeni tehlikesi! Anne adayları dikkat
Erken Ergenliğe dikkat!
SAĞLIKErken ergenliğe dikkat!
DİKKAT! Günde bir çay kaşığından fazla tüketmeyin! - Haberler
SAĞLIKGünde bir çay kaşığından fazla tüketmeyin!
Hamilelikte sağlığı tehdit eden 6 önemli hastalık! - Haberler
SAĞLIKHamilelikte sağlığı tehdit eden 6 önemli hastalık!
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 15 bin 82
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Erciyes Üniversitesindeki Covid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor - Haberler
SAĞLIKErciyes Üniversitesindeki Covid-19 aşısı ...
Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı! Az sayıda virüsle bile... - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı!
KARNINDA BOMBA! Doktorları bile şaşkına çevirdi! - Haberler
SAĞLIKDoktorları bile şaşkına çevirdi!
KORKUTAN SENARYO! Prof. Dr. Uğur Şahin: Covid-19 en kötüsü değil - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Uğur Şahin'den korkutan senaryo!