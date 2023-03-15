Reyting sonuçları 14 Mart Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

14 Mart reyting sonuçları AB ve total sıralama henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.