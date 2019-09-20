Japon otomobil üreticisi Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Toyota'nın 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışlarının 328 bin 23 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi. Bu sonuçlar ile birlikte markanın hibrit modellerinin Avrupa satışlarının içindeki payı da yüzde 50 oldu. Toyota’nın Avrupa’daki hibrit otomobil satışları ise 2 milyon 494 bin 263 adete yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM MODELLERİNİN HIBRIT VERSİYONU VAR

Kendi kendini şarj eden ve dışarıdan şarja ihtiyaç duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, Türkiye'de 2019'un ilk 8 ayında 5 bin 962 hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu dönemde Türkiye'de satılan hibrit otomobillerin toplam sayısı ise 6 bin 105 oldu.

Avrupa’da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunduğu belirtildi. Bunlar arasında, Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.