Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.355.839'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 23.325 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

14 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

13 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı. Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezinin yayımladığı rapora göre, geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalaması 3 bin 300 civarında gerçekleşti. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, ülkede salgının başlangıcından 7 Ocak'a kadar yaklaşık 2,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83 bin 203'e yükseldi. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldığı belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, salgının çıkış noktası Çin'de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi.

Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.