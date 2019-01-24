14 Şubat hangi güne denk geliyor?



14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sorusu merak konusu oldu. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine hediye almak için arayışa girmeye başladı! Biz de sizler için Sevgililer günü hediyeleri ve en güzel mesajları derledik.

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

14 Şubat 2019 Sevgililer Günü Perşembe'ye denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ NELER?

Aşk, olanca baskın haliyle tüm duyguların üstüne, hatta ve hatta hayatımızın merkezine yerleşebiliyor. Dengeyi kaybetmediğiniz sürece de tadına doyum olmuyor aşkın, sevginin... Tüm dünyada aşkla kutlanan ve en özel günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi için hala bir fikriniz yoksa sizler için birbirinden farklı, anlamlı ve özel seçeneklerimiz mevcut. İşte her bütçeye uygun kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri!

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 14 ŞUBAT 2019

14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. İşte bu özel günde özel mesajlar sizlerle...

*Bir kuş olup tüm engelleri aşarak yanına gelsem , varsam yanına öpsem seni, doya doya koklasam ve bir daha bırakmamacısına sarılsam. İnan bana sevgilim en büyük hediye o olur bana sevgililer gününde. Sevgililer Günün Kutlu Olsun SEVGİLİM…

*Bir parça aklımda, bir parça içimdesin tüm yaşamın vazgeçilmezimsin MELEĞİM. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

*Yüzümde anlamsız bir gülücük, içimde sonsuz sevgi, güne keyifle başlayıp keyifle bitiriyorum. Bir şey var hayatımda anlayamıyorum, düşündüm de bir sen varsın seni arıyormuşum meğer ey Aşk! Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Yüreklerimiz bir bedende bir canken bu sevdayı yaşamamak olur mu bir ömür ey sevgili! Yanımda can canımda can oldun cantanem. Sevgililer Gününümüz Kutulu olsun.

*Sensiz hayat anlamsız nefes bile alamıyorum, uyuyamıyor, düşünemiyor, bu düşünce beni bu hale getiriyorsa gerçekleşmesi beni bitirir be gülüm. Bırakma bu yalnız kalacak ellerimi bir ömür. Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Seninde başında o çılgın rüzgar esiverirse seni sevdiğimi unutma bebeğim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Seni kendime hep kendime sakladım bir tek kendime, kalbimin güzel ve en özel yerine, sevdiğin seni sever , sen de ver sevgini sevdiğine. Sevgililer Günün kutlu olsun Birtanem.

*Sensiz hayat bir işkence, dilimden düşmüyorsun ne gündüz ne gece, sargılarımda satırlarımdasın hece hece, seni çok seviyorum birtanem ömrümce. Sevgililer Günümüz kutlu olsun bir yaşam boyunca.

*Soru sorma ey sevgili! Cevabını bilmiyorum bildiğim tek şey sana olan bu aşkın azalmadığı gibi hep artıyor olması… Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

*Bu güzel günde birbirimizden uzakta olsak bile yüreklerimiz aynı çarpar, aynı gökyüzüne bakar, aynı nefesi solar ve aynı duyguları hissederiz. Sevgililer Günün kutlu olsun Biriciğim.

*Sevgilim o kadar senle doluyum ki insanların bana bakarken seni görmelerinden ve bu aşka nazar dolu günler yaşatmalarından korkuyorum çünkü ben seni senden bile çok seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Aşkım, birtanem ben ateş sen ise mumsun benim tek korkum mumun zamanla eriyip yok olması ama doğru ya mum biterse ateş zaten söner. Sevgililer Gününü kutlar bir ömür mutluluklar dilerim.

*Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret.

Aşk sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır.

Tuttuğumuz yol güzel ise, nereye gittiğini sorgulamayalım.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana “Sevgilim!” Diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Evet kabul ediyorum seni sevmek gibi büyük bir işe kalkıştım.. Ama sende inkar etme sana en cok ben yakıştım.

Dudağını yanaştır dudagıma, soran olursa agzının payını verdim dersin!

-Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin BİTANEM. Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

-Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Eş candır, canandır. Hayat arkadaşım, sevgili eşim sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yɑşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

-Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NEREYE GİDİLİR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevdiğinizle dışarıda geçirmek istiyorsanız bu yazımız size! 14 Şubat'a günler kala restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! Unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeniz dileğiyle...

SEVGİLİLER GÜNÜ MEKANLARI